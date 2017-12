Zinho faz 3 e Etti ganha de virada Faltando cinco rodadas para o término do Campeonato Paulista da Série A-2, o Etti Jundiaí deu uma grande demonstração de que vai mesmo voltar à elite do futebol de São Paulo. Neste sábado, em São Carlos, o líder Etti, com 56 pontos, venceu o Sãocarlense, com 29, por 4 a 2, numa virada histórica - pois perdia no primeiro tempo por 2 a 0. O time da casa entrou decidido em campo, abrindo logo 2 a 0, com gols de Dé e Marco Aurélio. Mas o Etti voltou com tudo no segundo tempo, com o veterano Zinho comandando a virada, marcando três gols. Ele fez o primeiro aos dois minutos, Marlon empatou ao s seis e o próprio Zinho virou o jogo aos 15 minutos. A partir daí, o experiente time de Jundiaí tocou a bola e tratou de garantir o resultado. No final, Zinho marcou o seu terceiro gol no jogo. Nas contas do clube de Jundiaí faltam sete pontos para a equipe conquistar o acesso. Os outros times que buscam subir para A-1 também venceram. Em São José do Rio Preto, o Juventus (50) venceu o Rio Preto (36), por 3 a 1. Edvaldo, Alex Alves e Marcos Dener marcaram para o Juventus, enquanto Lelo fez o gol de honra do time da casa. O outro time de Rio Preto, o América (36), também perdeu mas para o Nacional (35), por 3 a 2, em São Paulo. Os gols do time da capital foram marcados por Rogério (2) e Alexandre, enquanto Paulinho Marília e Ednan marcaram os gols do América. Em Itu, o Ituano (49) passou por 1 a 0, gol de Silvinho, pelo Comercial (26) que continua em crise financeira e ameaçado pelo descenso. O Ituano continua na briga pelo acesso. O Olímpia (36) venceu fácil o Araçatuba (35), por 4 a 0, com gols de Tadeu, Rodrigo Alemão, Botão e Val. Em Paraguaçu Paulista, Paraguaçuense (29) empatou com o Mirassol (33), em 1 a 1, com Carlos Zara fazendo o gol do time da casa e Maurício empatando para o visitante. Na cobrança de pênaltis, o Paraguaçuense venceu por 2 a 1, ficando com o ponto extra. Em Franca, a Francana (33) somou dois pontos ao empatar com o lanterna São José (21), em 2 a 2, e vencer nos pênaltis, por 3 a 1. No tempo normal, o são José saiu na frente com gols de Marcos Venâncio e Odenilson, mas a Francana reagiu com Pereira e Wagner. Apenas uma partida será disputada neste domingo. O ameaçado Bragantino (26) recebe o Santo André (47), que sonha com o acesso para a Série A1. Confira os resultados: Nacional 3 x 2 América; Olímpia 4 x 0 Araçatuba; Sãocarlense 2 x 4 Etti Jundiaí; Francana (3) 2 x 2 (1) São José; Rio Preto 1 x 3 Juventus; Paraguaçuense (2) 1 x 1 (1) Mirassol e Ituano 1 x 0 Comercial. Confira a classificação: 1) Etti Jundiaí - 56 pontos 2) Juventus 50 pontos 3) Ituano 49 pontos 4)Santo André - 47 pontos 5) América, Rio Preto e Olímpia - 36 pontos 8) Nacional e Araçatuba - 35 pontos 10) Mirassol e Francana - 33 pontos 12) Sãocarlense e Paraguaçuense 29 pontos 14) Comercial e Bragantino - 26 pontos 16) São José - 21 pontos