Zinho garante que enfrenta o Vitória O Flamengo tem uma grande vantagem contra o Vitória, no jogo desta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã. Como venceu o primeiro confronto por 1 a 0, em Salvador, a equipe carioca depende apenas de um empate para ir à final da Copa do Brasil. Apesar da vantagem do empate, o técnico Abel Braga assegurou que o Flamengo não irá se fechar na defesa. Mas ele pediu atenção aos seus jogadores, principalmente com 3 atletas do Vitória: o meia Kleber e os atacantes Obina e Edílson. "Eles estão entrosados e não podemos bobear, se não a coisa pode complicar", alertou o treinador. Vice-artilheiro do Flamengo nesta temporada, o lateral-esquerdo Roger concorda com Abel. "A equipe vai tentar aliar a consciência tática com a técnica para derrotar o Vitória. Além disso, nunca o Flamengo vai atuar somente na defesa, ainda mais com o apoio da torcida", explicou. A única dúvida do Flamengo é o meia Zinho, que ainda se recupera de contusão no tornozelo esquerdo. Mas ele disse que vai jogar. "A minha vontade é essa. Na hora do filé mignon não posso ficar fora", afirmou o jogador. Se Zinho tiver condições, Felipe será deslocado para o ataque e jogará ao lado de Negreiros. Caso ele não jogue, Jean entra na frente e Felipe fica no meio-de-campo.