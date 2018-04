Zinho marca dois na vitória do Grêmio O meia Zinho foi o grande destaque do Grêmio na vitória de 2 a 0 sobre o Paraná, hoje à tarde, no estádio Olímpico, pela segunda rodada da Copa Sul-Minas. O Grêmio é o líder da competição, com 6 pontos ganhos, ao lado de Cruzeiro e Coritiba. Os dois gols, marcados aos 6 e 8 minutos do segundo tempo, foram conseqüência do amplo domínio da equipe gaúcha desde o início da partida. No primeiro tempo, o time treinado por Tite teve grandes chances de marcar, através de Rodrigo Mendes (duas vezes), Rodrigo Fabri, Ânderson Lima e o próprio Zinho, mas o goleiro Marcos, do Paraná, com excelentes defesas, manteve o placar em 0 a 0. No segundo tempo, além dos gols, o Grêmio só administrou o resultado, não permitindo ao adversário qualquer tipo de ação ofensiva, assim como já havia acontecido na primeira etapa. Zinho marca 2 gols na vitória do Grêmio.