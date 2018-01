Zinho não pensa em parar no fim do ano O meia Zinho, de 36 anos, se apresentou hoje ao Flamengo para acertar os últimos detalhes da sua contratação. O jogador, que volta ao clube que o revelou há 12 anos, conversou com o diretor técnico Júnior por cerca de duas horas e vai atuar com a camisa rubro-negra até dezembro, com opção de renovar por mais um. "Estou feliz em voltar ao clube que me revelou. Espero poder ajudar os mais jovens. Minha contribuição será com boas atitudes e profissionalismo", afirmou Zinho. Sobre a possibilidade de encerrar a carreira no fim do ano, o atleta disse estar bem fisicamente e alegre por jogar futebol. "Ainda não penso nisso." Zinho vestiu a camisa do Flamengo pela primeira vez aos 14 anos. Atuou ao lado de Júnior e do zagueiro Júnior Baiano, entre outros jogadores formados no clube. Foi campeão brasileiro em 1987 e 1992 com o Rubro-Negro. Em 1993, se transferiu para o Palmeiras. Conquistou mais dois títulos nacionais: em 1993 e 1994, além da Copa do Mundo dos Estados Unidos. No ano passado, levantou seu quinto troféu do Campeonato Brasileiro agora atuando pelo Cruzeiro.