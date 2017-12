Zinho reforça a Portuguesa Santista Disposta a sair da lanterna do Campeonato Paulista da Série A-1, com quatro pontos ganhos, a diretoria da Portuguesa Santista anunciou nesta terça-feira a contratação do experiente meia Zinho, de 36 anos, ex-Portuguesa de Desportos, Sport Recife, Ponte Preta, São Caetano, Etti Jundiaí entre outros. O jogador, que já jogou por mais de dez equipes em todo o país, estava readquirindo a forma física no Rio Branco de Americana e seria aproveitado assim que estivesse pronto para jogar. Mas uma reunião com a diretoria do time de Americana acabou fracassando a assinatura de contrato. Livre, a Briosa não perdeu tempo e resgatou o jogador para o Paulistão. Em 2001 o jogador havia sido contratado pelo clube durante a competição, se destacando no clube santista. Depois ainda ajudou o Etti Jundiaí a conquistar o título paulista da Série A -2. "Não sou nenhum salvador da pátria, mas garanto que vou fazer de tudo para ajudar a tirar a Portuguesa desta situação incômoda que está", acredita o atacante. A Santista participa da décima rodada do Paulistão, nesta quarta-feira, contra o União Barbarense, em Santos.