Zinho reforça Grêmio na Libertadores O Grêmio pode deixar sua classificação para a segunda fase da Taça Libertadores da América praticamente definida se vencer o Oriente Petrolero nesta quinta-feira. As condições são favoráveis ao tricolor, que joga em casa, terá o retorno de Zinho, depois de 20 dias afastado por lesão, e enfrenta um adversário em crise. Os jogadores bolivianos viajaram a Porto Alegre sem receber salários atrasados. Uma vitória deixaria o Grêmio com nove pontos e manteria os outros três clubes do Grupo 2 com apenas três pontos. Bastaria uma nova vitória em um dos três jogos que o time ainda terá para assegurar a vaga. A única dúvida do técnico Tite é artilheiro Rodrigo Mendes, que já tem quatro gols na competição. O atacante machucou-se no treino de terça-feira e depende de avaliação médica para jogar. Se não puder, será substituído por Rodrigo Fabri. Os bolivianos depositam suas esperanças na boa fase do atacante argentino Lunari, que marcou dois gols na goleada que o Oriente Petrolero aplicou no domingo sobre o Iberoamericano.