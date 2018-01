Zinho renova com o Fla até dezembro O meia Zinho, de 37 anos, renovou contrato nesta sexta-feira com o Flamengo até o fim de 2005, quando provavelmente vai anunciar a sua aposentadoria. Além de conduzir a equipe às vitórias, ele terá de conciliar suas atividades diárias na Gávea com o cargo de secretário de Esportes de Nova Iguaçu (RJ), município da Baixada Fluminense, onde nasceu e reside atualmente. "O Flamengo já tem a base pronta. Vai mesclar a garotada com os jogadores mais experientes. E, por isso, vai tentar renovar com Júnior Baiano", declarou Zinho, confiante na montagem de um time competitivo. Despedida - O preparador-físico Moraci Sant?Anna, da seleção brasileira, se despediu nesta sexta do Flamengo. Ele se reuniu à tarde com a diretoria rubro-negra para comunicar sua transferência para o Palmeiras. A maior oferta salarial e aspectos familiares pesaram na decisão do profissional, que teria descumprido um acordo verbal para permanecer no clube carioca em 2005, segundo alegou a diretoria rubro-negra. Carente de reforços a dois dias da reapresentação do elenco, o Flamengo vai se mobilizar em busca de um profissional para substituir Sant?Anna. Uma lista de preparadores-físicos já foi elaborada. Ele se apresentou na Gávea em agosto de 2004, junto com o técnico Ricardo Gomes, com um problema à vista: a forma física dos jogadores não era a ideal. Seu trabalho agradou a diretoria rubro-negra, satisfeita com a performance do elenco nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro 2004.