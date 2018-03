Zinho sai criticando Jair Picerni Chegou ao fim nesta sexta-feira a vitoriosa história de Zinho no Palmeiras. O meia anunciou oficialmente que está se desligando do clube, após reunião com o presidente Mustafá Conturi. Culpa exclusiva do técnico Jair Picerni, a quem não poupou críticas. Zinho teve três passagens pelo Palmeiras, de 1993 a 94, de 97 a 99 e de 2002 até agora. Conquistou 8 títulos e, em 332 jogos, anotou 55 gols. Em seu anúncio de despedida, agradeceu a todos os empregados do clube, ao presidente Mustafá Contursi, aos torcedores e, principalmente, aos companheiros, aos quais promete sempre estar torcendo. "Jogarei no máximo por mais um ano e meio, então, acabou meu ciclo no Palmeiras, onde pretendia encerrar a carreira. Saio triste por não ter devolvido a equipe à Série A, mas quem sabe não volte em outra função no futuro", deixou no ar. Zinho pode defender o Cruzeiro ou deixar o País. Decidirá na próxima semana. Aproveitará o fim de semana para curtir a família no Rio e esquecer Jair Picerni, a quem não poupou críticas. "Não tinha mais ambiente com ele no clube, mudei de função para agradá-lo e sempre era substituído no intervalo (fato raro na carreira) quando todo o time vinha mal", afirmou. "Pedi para sair, não ia ficar mais me desgastando. O currículo do Picerni é muito pequeno perto da minha história no Palmeiras." Zinho também disse que Picerni não demonstrava interesse em escalá-lo. "O procurei para saber o que havia de errado, onde podia melhorar e ele simplesmente disse: ?Não há problemas?", contou o ex-jogador do Palmeiras.