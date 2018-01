Zinho troca Santista pelo Etti Em sua despedida no campeonato paulista, a Portuguesa Santista enfrenta o Guarani, neste sábado, em Campinas, apenas para cumprir tabela, já que o time não aspira classificação para a próxima fase nem corre perigo de rebaixamento. Nesta partida o time será dirigido por Paulo Paraguai, ex-auxiliar de Muricy Ramalho, demitido durante a semana. Os principais desfalques são os atacantes Zinho e Tico Mineiro, artilheiros do time com oito gols cada. Zinho acertou com o Etti Jundiaí e fará sua estréia, domingo, contra o Araçatuba, pela Série A-2. Tico Mineiro está estudando propostas de três clubes.