Zinho vê Palmeiras com mais confiança Consciente de que sua carreira está chegando ao fim, Zinho não foge da responsabilidade. Aos 35 anos, é o jogador do Palmeiras que mais ?dá a cara para bater?, independentemente da situação. Enquanto a maioria de seus companheiros tem deixado o campo de treinamento por uma porta lateral, evitando o contato com os jornalistas, o meia sempre atende a imprensa, e ultimamente até vem exagerando no tempo das respostas. Seu objetivo é claro. ?Quero ajudar o Palmeiras a voltar para sua rotina. É um clube de ponta, que jamais poderia ter passado por uma situação vexatória como o rebaixamento para a segunda divisão. Felizmente, o ano começou bem para nós.? Leia mais no Jornal da Tarde