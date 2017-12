Zito, das broncas, aconselha Pelé A briga judicial que Pelé enfrenta contra o ex-parceiro Dorval, que o acusa de uso abusivo do direito de imagem, surpreende alguns jogadores que também dividiram campo e conquistas com o "Rei". Zito, conhecido por ser o único a dar broncas em Pelé nos tempos de Santos - anos 50 e 60 - e durante os três Mundiais que participaram juntos - em 58, 62 e 66 - mostrou que não perdeu a prática. "Acho que ele deveria dar mais atenção às pessoas que o rodeiam", afirma o ex- volante. Leia mais no Estadão