Zito e Clodoaldo elogiam vitória da seleção Dois ex-jogadores do Santos destacaram o bom futebol apresentado pelo Brasil, neste domingo, na vitória por 2 a 1 diante da Colômbia, em Barranquila, na estréia das Eliminatórias para a Copa do Mundo. "O Brasil se comportou bem e mostrou alguns momentos extraordinários", disse Clodoaldo Tavares Santana, volante na conquista da Copa de 70. "Gostei, a equipe atuou com personalidade", emendou José Eli de Miranda, o Zito, outro volante, mas nas copas de 58 e 62, quando o Brasil conseguiu o bicampeonato mundial - ele ainda integrou o grupo na Copa de 66, na Inglaterra, mas não atuou. A vitória em campo adversário deve ser destacada como um grande resultado. "A Colômbia é um excelente time, com um futebol técnico, de primeira", acredita Clodoaldo. "E agora eles estão jogando com mais responsabilidade", prossegue. Mas o time de Parreira se comportou bem especialmente no primeiro tempo, apresentando uma queda no começo do segundo. "Nós demos muitos espaços para a Colômbia e eles cresceram em campo". O que não durou muito. "O Parreira corrigiu a marcação e voltamos a dominar". Nem o forte calor de Barranquila prejudicou a seleção brasileira que mostrou boas condições físicas. "O time soube dosar as energias e terminou o jogo bem". Clodoaldo lembrou das entradas de dois jogadores do Santos durante a partida. Diego não teve tempo nem para se aquecer, mas Renato participou mais efetivamente do jogo. "Foi por um tempo curto, mas tenho fé que ele se firme no grupo e alcance seu espaço". O ex-volante Zito destacou a personalidade do time brasileiro. "Todos mostraram tranqüilidade". Para ele, a equipe foi compacta, mas os destaques foram Kaká e Ronaldo, exatamente os autores dos gols.