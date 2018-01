Zizinho sepultado sob salva de palmas Foi sepultado agora pouco o corpo do ex-atacante da seleção brasileira de 1950, Thomaz Soares da Silva, o Zizinho, que morreu no início desta madrugada vítima de um enfarte. Cerca de 250 pessoas acompanharam a cerimônia daquele que é considerado um dos maiores jogadores do Brasil de todos os tempos. A última homenagem de parentes e fãs foi um salva de palmas enquanto o caixão baixava à sepultura.