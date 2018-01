Zorro irrita a torcida do Santos O atacante Bareiro marcou o gol do 12 de Octubre logo aos 3 minutos, abrindo o placar, nesta quinta-feira à noite, na Vila Belmiro. Na comemoração, ele colocou uma máscara de Zorro no rosto para festejar. Este fato irritou os torcedores do Santos, que fizeram marcação cerrada no jogador paraguaio durante o restante da partida. "Toda vez que ele pegava na bola, a torcida gritava para a gente tirar a bola, porque ele provocou com sua comemoração", disse o atacante Ricardo Oliveira, autor do segundo gol do campeão brasileiro. Pior para os paraguaios, porque este lance também mexeu com os atletas santistas. ?Numa situação destas, a gente procura se desdobrar para reverter a situação e conseguir a vitória", concluiu o artilheiro.