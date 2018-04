Zulu quer tranquilidade para se firmar no Atlético-PR O atacante Zulu chegou no Atlético Paranaense na semana passada, seu contrato foi regularizado na sexta-feira e, mesmo assim, já estreou contra o Barueri no domingo. Passado o nervosismo do primeiro jogo, o jogador quer ter tranquilidade para se firmar no clube marcando seus gols.