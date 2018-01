Zveiter desmente jornal e nega decisão O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, negou nesta quinta-feira que o tribunal e a CBF já tenham decidido anular os 11 jogos apitados pelo árbitro Edilson Pereira de Carvalho - sob suspeita de manipulação - como chegou a ser noticiado pelo jornal O Globo. Em entrevista ao programa Redação SporTV, Zveiter garantiu que a decisão ainda não está tomada. Disse que uma comissão especial trabalha na análise dos jogos e que não prazo determinado para uma decisão. Ele estima, no entanto, que dentro de duas semanas a decisão estará tomada. O jornal informou em sua edição desta quinta-feira que o STJD e a CBF já teriam decidido anular todos os jogos e que no máximo até amanhã anunciariam oficialmente. ?A matéria é mentirosa. Primeiro eu nunca estive na CBF (a reportagem diz que Zveiter e Ricardo Teixeira haviam se reunido na sede da entidade). Depois tem o seguinte: só o STJD pode decidir anular ou não uma partida. A CBF não tem nada com isso?, advertiu.