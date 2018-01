Zveiter faz um alerta aos clubes O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Luiz Zveiter, fez um alerta aos clubes que optarem por acionar a Justiça Comum no caso do escândalo da arbitragem no futebol brasileiro. ?Quem fizer isso vai ser excluído do campeonato?, avisou o magistrado, em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, em São Paulo, após encontro com os promotores e com o delegado da Polícia Federal que investigam a máfia do apito. Assim como já tinha feito no fim de semana, Luiz Zveiter voltou a afirmar que não permitirá uma virada de mesa, inclusive na Série B do Brasileiro. ?Quem caiu (para a Série C), já caiu. Que volte no ano que vem?, disse o presidente do STJD. E, quando perguntado sobre como deveriam agir os clubes que se sentirem prejudicados com a máfia do apito, inclusive financeiramente, o presidente do STJD foi taxativo. ?Quem perdeu dinheiro que processe o senhor Edílson Pereira de Carvalho e sua quadrilha. Eles devem ter muito dinheiro, porque apostavam alto?, afirmou Luiz Zveiter. Após a visita à sede da Polícia Federal em São Paulo, onde está detido o árbitro Edílson Pereira de Carvalho e o empresário Nagib Fayad, ambos réus confessos, Luiz Zveiter contou que a Justiça Desportiva irá acompanhar toda a investigação criminal. E prometeu atuar com rigor para virar essa ?página negra na história do futebol brasileiro.?