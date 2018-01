Zveiter nega efeito suspensivo a Leão O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, negou neste domingo o pedido de efeito suspensivo ao técnico Emerson Leão, do Palmeiras. Ele foi suspenso por 30 dias, na última sexta-feira, por ter ofendido o delegado da partida contra o Inter, Paulo Ricardo dos Santos - jogo ocorrido domingo passado, no Beira-Rio. Assim, Leão não poderá comandar o Palmeiras do banco de reservas neste domingo, contra o Fluminense, a partir das 16 horas, no Palestra Itália. O jogo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, vale vaga na Copa Libertadores da América de 2006: quem vencer está classificado.