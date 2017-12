Zveiter recebe relatório sobre Serginho O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, recebe nesta quinta-feira o relatório final do inquérito feito pelo auditor Luiz Geraldo Lanfredi, sobre a morte de Serginho, jogador do São Caetano. Foi investigada a atuação de dirigentes e médicos do clube. Com base no relatório, o presidente do STJD tomará uma decisão que pode resultar no arquivamento do inquérito ou no indiciamento dos profissionais investigados.