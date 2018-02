Zveiter rejeita o recurso dos clubes O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Luiz Zveiter, rejeitou nesta quinta-feira o pedido de efeito suspensivo da liminar que anulou os 11 jogos apitados pelo árbitro Edílson Pereira de Carvalho no Campeonato Brasileiro. A ação foi impetrada na quarta-feira pelo Figueirense, um dos 5 clubes que decidiram protestar contra a medida do STJD. Além da ação isolada, o Figueirense entrou com outro recurso em conjunto com Santos, Internacional, Ponte Preta e Cruzeiro. Mas esse pedido coletivo já está automaticamente negado, diante da decisão de Zveiter no caso do clube catarinense. Com isso, o processo continua seu curso normal no tribunal, até ser aprovado completamente - Zveiter só fez uma liminar. E os clubes insatisfeitos não podem mais interromper, na esfera esportiva, a repetição das partidas anuladas. A única medida possível para eles no momento é entrar na justiça comum, o que não deve acontecer - o STJD e a CBF já prometeram represálias para quem fizer isso.