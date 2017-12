Zveiter se irrita. Bota é absolvido O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, botafoguense declarado, manifestou irritação durante entrevista coletiva, ao se referir ao julgamento de recurso do Botafogo, nesta sexta-feira, no STJD, por perda de mando de campo. ?Um jornal colocou nesta sexta que eu distribuí um processo para o doutor José Mauro do Couto Assis, porque ele é botafoguense. São pessoas incompetentes que não sabem o que falam; falam besteira.? Na edição desta sexta-feira, o Estado apenas informou que o relator do processo (do Botafogo), escolhido por Zveiter, era outro botafoguense, José Mauro do Couto Assis. Durante a pauta de ontem, no STJD, foram julgados 25 processos. Em vários deles, Zveiter se declarou impedido. No entanto, dirigiu os trabalhos no plenário quando o Botafogo esteve envolvido. O clube carioca teria inicialmente de cumprir perda de mando de campo por causa de incidente em partida contra o São Caetano, em 7 de outubro, quando um torcedor arremessou um objeto no gramado do Estádio Caio Martins. Mas conseguiu efeito suspensivo e jogou em casa contra o Cruzeiro, dia 30. Nesta sexta-feira, o Botafogo foi absolvido e contou com os votos de Zveiter e José Mauro do Couto Assis.