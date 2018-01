Zveiter se reúne com promotores em SP O presidente do Superior Tribunal e Justiça Desportica (STJD), Luiz Zveiter, está reunido com representantes do ministério público, em São Paulo, para conhecer detalhes do depoimento do árbitro Edílson Pereira da Silva sobre o esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Zveiter - que está acompanhado de trés auditores do tribunal - conversa com promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado do MP). Numa rápida conversa com os jornalistas, o presidente do STJD disse que novos envolvidos no esquema deverão ser revelados nos próximos dias. Ó arbitro Paulo José Danelon ? citado por Edilson Pereira de Carvalho em seu depoimento ? resolveu se apresentar espontaneamente à Polícia Federal. Danelon deve prestar esclarecimentos amanhã.