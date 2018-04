11/11/11 foi anteontem

Mas o fato fora do comum, pelo menos no futebol, aconteceu dois dias atrás, na Vila Belmiro. O anúncio de que a parceria entre Santos e Neymar deve estender-se até o fim da Copa de 2014 pode tornar-se um marco na relação entre clubes, jogadores, agentes, investidores. Os cartolas alvinegros tiveram a petulância, a ousadia, a arrogância de romper um círculo vicioso que dura décadas e que consiste no seguinte: surge uma estrela, logo cresce o olho de gigantes estrangeiros, se aguça a cobiça de empresários, recebe-se um cheque polpudo e lá se vai o rapaz brilhar em outra freguesia. Se for alguém com apelo, deixará saudades em milhões de fãs por aqui, que passarão a vê-lo só pela tevê. Tudo muito rápido, vapt-vupt e tchau.

O Santos saiu do lugar-comum, ao convencer o moço das vantagens de não sair de casa, em princípio por mais dois anos e meio. Ao que tudo indica, não se trata de retórica, nem de papo-furado ou lorota, e sim de proposta concreta. Neymar receberá caminhão de dinheiro semelhante àquele que lhe ofereceram Barcelona e Real Madrid. E, tão ou mais importante do que isso, ficará em seu ambiente por período fundamental para consolidar a maturidade pessoal e profissional. Vai sentir-se protegido nos aspectos econômico e emocional.

O acordo foge aos padrões a que estamos acostumados a ver, pois o normal é o clube oferecer uma graninha extra, quase um cala-boca, enquanto aguarda a oferta que vai fazê-lo bater o martelo. Natural, portanto, que algo novo provoque espanto, estimule dúvidas e faça as pessoas torcerem o nariz. Aparentemente, é loucura dar as costas, embora por mais algum tempo, para potências como as agremiações espanholas.

Falar gracias e hasta la vista não é decisão corriqueira e implica riscos. No entanto, só quem confia no próprio taco se atreve a dar passo tão temerário. Parece, felizmente, ser o caso de Santos e Neymar. O clube aposta em retorno do investimento, com publicidade, crescimento de torcida, conquistas e exposição da marca. O atleta acredita na perspectiva de manter-se como protagonista e atiçar mais o desejo dos gringos.

Por que, então, a pressa de bater asas? Por que não deixar a vida superar etapas com fluidez, sem atropelos? (E, no caso do Neymar, até que o ritmo é muito acelerado.) Quantos jovens promissores não largaram tudo, ao primeiro tilintar de moedas, para depois se arrependerem e virarem zumbis, até bem pagos? Pra que sofrer, em nome de maior divulgação ou esperança de tornar-se o melhor do mundo em curtíssimo prazo?

Neymar é extraordinário, não tem pinta nenhuma de falso brilhante. Além do enorme talento, conta com o tempo a seu favor - tem apenas 19 anos! Isso significa que, se emigrar com 22, haverá no mínimo uma década para encantar plateias mais abastadas. Dá para colecionar estatuetas de melhor daqui, dali, acolá. Vai se encher de chuteiras, bolas, braceletes de ouro. E vai encher as burras de dinheiro - as dele e as de seus empregadores.

Não nos cansamos de falar que o êxodo empobrece a qualidade dos campeonatos domésticos? Não escrevemos a todo momento que o Brasileiro é fraco, porque nos falta mão de obra qualificada? Pois o Santos quebra parâmetro. Ainda bem. Quem curte futebol deve ficar feliz porque um garoto bom de bola está entre nós. E, se essa empreitada der certo, vai obrigar a São Paulo, Corinthians, Flamengo, Grêmio e o diabo a quatro a acharem saídas criativas toda vez que seus ídolos sofrerem assédio. Terão de se sacudir. Tomara que a permanência de Neymar não seja um sonho de primavera, nem um fenômeno como o 11/11/11. Mas o grito de independência do futebol do Brasil.

Não é pra se gabar. A seleção recheada de caras novas bateu ontem o Gabão por 2 a 0. Pra que serviu jogo contra rival inexpressivo? Fora faturar uma grana, valeu para aumentar para 6 a série invicta do Brasil. Puxa...