2ª edição da corrida e caminhada 'Inclusão a Toda Prova' deve ter 19 mil pessoas

A segunda edição da corrida e caminhada 'Inclusão a Toda Prova' deve contar com 19 mil pessoas. O evento realizado no Parque do Ibirapuera tem largada marcada para as 7h30 do dia 4 de dezembro, data em que é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

Com duas opções de percurso, uma de 10 quilômetros, para corrida, e outra de 6,1 quilômetros tanto para corrida como para caminhada, a prova teve esgotada as 16 mil vagas abertas, outras 3 mil são destinadas ao Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural, organizador da corrida. No ano passado, o público total foi de 12 mil pessoas.

Fundado em 2007, o IOK desenvolve projetos artísticos e esportivos voltados para a inclusão de quase 3.500 deficientes intelectuais, como autismo e síndrome de Down. Também são atendidas pessoas sem deficiência, mas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e moram em regiões próximas aos locais onde oficinas são realizadas.

A entrega dos kits com sacola, squeeze, camiseta, número de participação e chip de cronometragem será feita entre os dias 1 e 2 de dezembro na Centauro do Shopping West Plaza, em São Paulo. Serão premiados com um troféu os três primeiros colocados da prova, já apontada como uma das maiores corridas de rua de São Paulo em número de participantes.

RETIRADA DE KITS

Local: Centauro do Shopping West Plaza. Av. Francisco Matarazzo, s/n - Água Branca - São Paulo

Agenda: 1º de dezembro (das 14h às 22h) e nos dias 2 e 3 (das 12h às 22h)

OBS: antes de retirar os kits, os inscritos devem se dirigir ao estacionamento do shopping (bloco A/Piso 2) para informar os dados.