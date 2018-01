3 mil atletas pedalam na "9 de Julho" A 62ª Prova Internacional Nove de Julho de ciclismo será realizada neste sábado, a partir das 8h30, no Autódromo de Interlagos (com SporTV). São três mil atletas do Brasil e do exterior. O destaque nacional é Nilceu Aparecido dos Santos, atual campeão da prova e da Copa América. Entre os estrangeiros, a atração é o colombiano John Celada, campeão Pan-americano.