50 m costas tem nova marca mundial O australiano Matt Welsh quebrou nesta segunda-feira, no Campeonato de Natação da Austrália, o recorde mundial dos 50 metros, costas, em piscina curta (de 25 m), com 23s31. A nova marca melhora em 11 centésimos de segundo o recorde do norte-americano Neil Walker, obtido em março de 2000, em Atenas, na Grécia.