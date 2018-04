Mas, se o fim foi melancólico, todas as outras lembranças que dele guardamos na memória são de felicidade extrema. Pessoas que hoje têm entre 50 e 60 anos de idade, ou mais, cresceram na mitologia de Mané Garrincha. A desfaçatez com que driblava seus marcadores, o cruzamento preciso quando chegava à linha de fundo (e sempre chegava), as jogadas "irresponsáveis", quando driblava e deixava o adversário se recuperar, só para poder driblá-lo de novo. Coisa de louco.

Havia também a falsa inocência de Mané. Histórias que nunca saberemos ao certo se aconteceram ou foram inventadas. A da decepção quando terminou a Copa do Mundo da Suécia ("Ué, não tem segundo turno?"). O rádio que comprara também na Suécia e estava com defeito "porque só falava sueco". A resposta que dera ao técnico Feola quando este explicou como tinha de atacar o adversário: "Mas o senhor já combinou tudo com os russos?". Enfim, Mané era a nossa felicidade.

E era assim que o chamavam - "a alegria do povo". Basta ver os filmes da época, com as pessoas na arquibancada rindo a cada jogada pícara de Garrincha. Diversão pura. Mas uma diversão que dava certíssimo em campo. Esse clown dos deuses, aliado ao outro gênio, o apolíneo Pelé, formava a dupla imbatível da seleção. Juntos, nunca perderam um jogo. Venceram a Copa de 1958 e Garrincha ganhou para o contundido Pelé a Copa de 1962. Nesta, foi o jogador versátil que ninguém imaginava pudesse ser. Marcou de cabeça, de falta, de pé esquerdo... além de desfilar todo o repertório habitual pela ponta direita.

No campo, Mané não foi completo (apenas Pelé foi). Mané foi apenas genial e o que ele fazia nunca ninguém fez igual. Era um anjo torto, como aquele enunciado por Drummond no poema famoso. Fora do campo, fumava, bebia e não podia ver um rabo de saia. Será preciso confessar que gostávamos dele também por isso? Era o antiatleta admirável, brasileiro como todos nós, numa mistura de DNAs que seria a própria essência da nossa população, se é que se pode falar em essências étnicas.

Mané era a síntese dos nossos melhores defeitos e qualidades. Tecnicamente, está entre os dois ou três melhores jogadores de todos os tempos. Mas, a sério, quem liga hoje para Mané, nessa coisa de elite que virou o futebol? Temos algumas imagens dele (quase sempre as mesmas), testemunhos da sua arte pândega; um filme estupendo de Joaquim Pedro de Andrade de 1965. E o carinho do povo, que este nunca o abandonou.