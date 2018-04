A arte de saber parar

As últimas semanas têm sido conturbadas no esporte internacional. Dias antes de Ronaldo agitar os bastidores do futebol anunciando sua decisão de pendurar as chuteiras, o atletismo festejou a volta da saltadora Yelena Isinbayeva depois de um ano "sabático" , e do nadador Ian Thorpe depois de mais de quatro anos de aposentadoria. É fácil constatar: para os atletas está cada vez mais complicado definir quando a carreira deve terminar.

Até mesmo um especialista não tem fórmula. Pelé nunca escondeu que o melhor momento de aposentar é no auge da carreira. "Mas é difícil saber a hora certa", admite. Que o digam atletas como o surfista Kelly Slater, a tenista Kim Clijsters, o jogador de basquete Michael Jordan ou o piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher que assim como Thorpe decidiram interromper a aposentadoria e voltar a competir.

Mas os resultados podem variar, mesmo quando um atleta é um "fora de série". Slater voltou para se tornar o primeiro a conquistar dez títulos no surfe. Clijsters fez uma pausa para ser mãe e conseguiu ocupar o posto de número 1 do mundo no tênis. Já Michael Jordan não conseguiu reviver os tempos de Chicago Bulls no Washington Wizards, mesmo caso de Schumacher, que anteontem já admitia a dificuldade de brigar pelo título na Mercedes em 2011.

Os psicólogos esportivos Ricardo Cozac, que trabalha no futebol, e Cristina Versari, no basquete da NBA, garantem, cada um em seu ramo, que parar é muito difícil e não raro se faz necessária ajuda de um profissional para evitar maiores problemas. "Existe uma relação entre a identidade do atleta com aquilo que ele faz. Por isso quando ele se aposenta perde parte da identidade", explica Cozac. As consequências nem sempre são positivas. "Pode gerar depressão." E, muitas vezes, segundo ele, a crise é acompanhada de álcool e drogas.

Mas, segundo Cozac, nem sempre a tentativa de retorno significa uma fuga de um desajuste na nova vida pessoal. "Muitas vezes o retorno tem a ver com prazer. Você já conquistou tudo o que poderia conquistar e também está independente financeiramente. Então o regresso é um momento de prazer, uma atividade na qual o dinheiro não mais importa."

Segundo Cristina um atleta pode levar de 4 a 8 anos para se adaptar à nova vida longe do esporte. "O que determina se ele vai se ajustar ou não é a preparação, suporte, bagagem educacional e financeira." Quando tais fatores são frágeis, aumenta a tentação de tentar retomar a carreira. "Não conseguem encontrar nenhuma outra situação que traga tantos benefícios e emoções como o esporte profissional. Eles voltam porque não existe nada igual em termos de retorno e emoções."

Cristina não recomenda uma pausa na carreira. "Quando os atletas se afastam perdem o foco e se distraem. Mais descanso e equilíbrio entre as atividades é melhor do que um sabático. Quando um atleta esta descansando tem 10 outros treinando para tomar o seu lugar." Os dois psicólogos concordam com a ideia de que, em um esporte cada vez mais profissionalizado, é preciso melhorar a preparação dos atletas para o fim da carreira. "Os clubes precisam conscientizar os atletas sobre o limite da profissão já no período de formação", prega Cozac. Cristina ressalta que a NBA já faz esse trabalho com seus atletas.

Idade cronológica x biológica. O fisiologista Turíbio Leite de Barros afirma com sua experiência esportiva de décadas, que os atletas, em especial os de futebol, tem sido cada vez mais exigidos. "Isso certamente vai consumindo mais o físico." Porém o especialista ressalta que não há uma fórmula para determinar a hora de parar. "Isso acontece porque o que vale não é o relógio cronológico, mas o biológico." Segundo ele, os efeitos do tempo em uma pessoa de 35 anos podem ser diferentes de uma pessoa para outra e, em alguns casos, pessoas podem ser levadas a encerrar suas respectivas carreiras antes do tempo, por simples preconceito.

Quanto à decisão de parar as atividades por um tempo para depois voltar, como alguns atletas tem feito, Turíbio alerta dos prós e contras. "Não acredito que seja prejudicial, mas será preciso trabalhar muito mais para resgatar a condição física de antes e, talvez o que seja mais difícil, superar a desconfiança das pessoas."

O fisioterapeuta Luís Rosan ressalta que, atualmente, a medicina esportiva avançou a ponto de poder aumentar a longevidade de um atleta porém o efeito pode ser reduzido em realidades como a brasileira, nas quais um jogador de futebol pode ser submetido a uma maratona de 80 jogos anuais. "Na Europa, um atleta que defende a seleção brasileira joga, em, média, 60 jogos por ano." É uma diferença significativa, aponta.