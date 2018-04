À beira dos 30, Fish é o novato do torneio

Aos 29 anos - completa 30 no dia 9 de dezembro -, Fish é a grande novidade e o único novato no torneio que reúne os oito melhores tenistas da atualidade. Mais maduro, o americano fez a melhor temporada de sua carreira e conquistou título em Atlanta, além de fazer as finais do Masters do Canadá e do Torneio de Los Angeles e chegar às quartas de final em Wimbledon.

"Todo mundo fala tão bem deste torneio e faz tanto esforço para estar aqui que a sensação de conseguir participar é a melhor possível", afirma Fish, que substitui nesta edição o costumeiro frequentador do top 10 Andy Roddick, que fez pela primeira vez em 10 anos uma temporada irregular e finalizou o ano na 14ª posição do ranking.

Fish declara que não sente pressão alguma, já que é a grande surpresa do torneio e o jogador com pior ranking entre os oito. A responsabilidade é tão pouca que o americano até considera boas as suas possibilidades de ser um dos dois integrantes do Grupo B a chegar às semifinais no sábado.

"Nada aqui vai ser fácil, claro. Federer, por exemplo, já foi campeão deste torneio (em cinco oportunidades) mais vezes do que eu vou conseguir me classificar na minha carreira inteira", brinca o americano. "Mas, neste nível de competição, qualquer jogador pode vencer uma ou duas vezes no grupo e acabar se classificando às semifinais. Entro na competição com este objetivo."

Fish até não ficou totalmente frustrado por cair num grupo com as duas maiores lendas do tênis na atualidade, Roger Federer, considerado por muitos o melhor de todos os tempos, e seu maior rival Rafael Nadal. "Sinto que meu jogo se encaixa melhor com Rafa do que com Novak. Ganhei dele nesta temporada. Por que não poderia repetir?"