À beira dos 40 anos, Maurren tem embate decisivo nesta segunda, com Juvenal Juvêncio

SÃO PAULO - Maurren Maggi já conquistou o ouro olímpico do salto em distância com 7,04m; seu recorde sul-americano é 7,26m. Mas neste domingo, seu treinador, Nélio Moura, brigava por míseros centímetros com o juiz-chefe com uma agressividade que não deixa nada a dever a Muricy Ramalho ou Vanderlei Luxemburgo em seus entreveros à beira da lateral. "Tem um livrinho de regras aí? Você precisa dar uma olhada", gritava Nélio, durante o GP de São Paulo, no Constâncio Vaz Guimarães. Mesmo que o salto pelo qual brigava fosse validado, Maurren não registraria sequer 6,50m. Mas isso não importa para Nélio. Ele diz que o atletismo brasileiro precisa evoluir fora da pista. "Não esperava que erros assim fossem cometidos aqui", desabafa. "Maurren já teve o segundo semestre do ano passado todo prejudicado por lesão que teve por saltar em areia dura, no Rio. E agora mais essa".

O juiz alegou que Maurren havia queimado o quarto salto, mas não havia marca de seu pé na tábua. A atleta protestou, e o juiz concordou, a muito custo, que ela saltasse novamente. Mas ele determinou que o novo salto fosse dado logo em seguida. Sem tempo para descansar entre um e outro, Maurren novamente foi mal; queimou, e o juiz, irritado, levantou a bandeira vermelha imediatamente e com um certo prazer de vingança, aparentemente.

Nesta segunda-feira, Maurren terá outro embate, desta vez por um patrocínio. Ela visitará Juvenal Juvêncio, presidente do São Paulo, clube que já a patrocinou, mas não renovou contrato. "Acho que vou renovar. O Juvenal é um fofo, ele não vai me desamparar".

Aos 36 anos, Maurren precisa sinalizar que ainda tem lenha para queimar na areia. Quer prolongar a carreira até os Jogos Olímpicos de 2016, quando terá 40. "Quero ir até 2016, mas se não tiver estrutura eu paro antes. Sei que tenho capacidade e potencial, mas existe o preconceito. Quando eu tinha 32 anos já me questionavam por causa da minha idade. Numa competição na Colômbia, um repórter me perguntou como eu me sentia sendo a mais velha".

Maurren diz que não está longe do índice para o Mundial de Moscou, que será em agosto. Ela tem até 13 de julho para saltar 6,65m. Ontem, parou nos 5,92m, o que lhe deu o sexto lugar, mas acredita que seu segundo salto, se não tivesse queimado, não ficaria longe do índice.

Já Mauro Vinícius da Silva, o Duda, deixou para trás o drama do índice na semana passada, no GP de Uberlândia, quando saltou 8,14m. Ontem, foi mais longe: 8,18m. O resultado teria lhe dado a medalha de prata na Olimpíada do ano passado. O desempenho na Olimpíada, aliás, deixou sabor amargo para o saltador prudentino. "Tivemos um choque por não termos conseguido uma medalha olímpica. Foi uma pancada forte. Não foi fácil resgatar o entusiasmo. Mas desânimo é uma palavra que não pode existir no vocabulário de um esportista. Hoje ele fez um resultado significativo, e acho que um grande salto pode sair se ele corrigir alguns detalhes", afirmou o treinador de Duda, Aristides Junqueira.