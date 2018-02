A bola inteligente veio para ficar

A Fifa espera diminuir bastante o número de casos polêmicos nos jogos de futebol a partir da Copa da África do Sul em 2010. Uma bola com chip foi testada pelos jogadores das sete equipes que disputam o Mundial de Clubes, no Japão, e a aprovação foi total. ''''Nenhuma bola das testadas apresentou problema. Estamos bastante satisfeitos com o resultado do teste'''', disse Gunter Pfau, diretor da Adidas, empresa que projetou a bola. Com a nova tecnologia, vão acabar as velhas discussões nas mesas dos bares de domingo à noite: a bola entrou ou não no gol? A resposta será dada em campo no ato da jogada. O chip vai acionar um sensor no relógio do árbitro, quando a bola ultrapassar a linha do gol. ''''A tecnologia está aí para dar mais transparência aos resultados e ajudar o trabalho dos árbitros'''', disse Pfau, que utilizou uma foto do jogo decisivo da Copa do Mundo de 1966, entre Inglaterra e Alemanha, para ilustrar sua palestra durante apresentação em Yokohama, no Japão. No jogo histórico de mais de quatro décadas atrás, a seleção inglesa teve um gol erradamente validado e conquistou o título mundial. ''''Nós não temos a intenção de mudar a história do futebol.'''' Esta não é a primeira vez que a Fifa anuncia a utilização da ''''bola inteligente''''. Em 2005, a entidade que domina o futebol já aprovara o novo recurso no Mundial sub-17, disputado no Peru. A intenção era usar no Mundial da Alemanha. Mas existe uma grande resistência por parte dos dirigentes mais conservadores da Fifa em adotar novas regras. O próprio presidente, Joseph Blatter, não se mostra muito entusiasmado, apesar de ser simpatizante do chip na bola. Ele teme que o futebol perca seu fascínio caso seja inteiramente controlado pela tecnologia.