A bola rolou na primeira arena

O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, ficou satisfeito por finalmente poder vir ao Brasil e falar de obra feita e não por fazer. Ex-jogadores, Ronaldo e Bebeto tiveram vontade de voltar a jogar bola ao pisar num gramado que beira à perfeição, raro no Brasil. E os jogadores atuais maltrataram esse mesmo gramado e a bola. Esses foram os aspectos que marcaram ontem a reinauguração efetiva da Arena Castelão.

Primeiro estádio dos que serão usados na Copa do Mundo, e no seu caso também na Copa das Confederações, a receber um jogo de futebol após o processo de construção ou reforma, o Castelão teve uma tarde de festa cujo entusiasmo foi bastante reduzido pela tragédia na boate em Santa Maria (RS). Mesmo assim, foi palco de momentos de alegria, alívio e também da certeza de que há vários ajustes a fazer.

Sempre otimista, Ronaldo definiu o estádio como "lindo e maravilhoso''. "O Bebeto comentou comigo que sentiu vontade de jogar nesse gramado. Eu confesso que também senti. E agora que estou mais magro acho que me sairia bem.''

Valcke, até pouco tempos atrás crítico ácido da preparação brasileira, ontem procurou se pautar pela simpatia. "Eu me sinto feliz porque não estamos mais falando em obras, mas de um estádio pronto para a Copa'', disse em entrevista pouco minutos depois de participar de uma confusa e desorganizada homenagem feita no gramado do Castelão.

Junto com autoridades como o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o governador do Ceará, Cid Gomes, e os ex-jogadores Bebeto e Ronaldo, entregou três ingressos para um jogo da Copa a operários que trabalharam nas obras do Castelão. Mas a entrega foi confusa, com fotógrafos e radialistas se acotovelando em busca de uma imagem ou declaração, para desespero do estafe da Fifa e do COL.

Ontem a organização da rodada dupla que teve o 0 a 0 entre Fortaleza e Sport na preliminar e a vitória do Bahia por 1 a 0 sobre o Ceará, gol de Kleberson, ambos pela Copa do Nordeste, foi local. Mas foi encarada como um evento-teste do estádio cuja reforma consumiu R$ 518,6 milhões. A Fifa e o COL enviaram 12 integrantes de seu corpo técnico, em várias áreas, como observadores.

Falhas. Eles encontraram bastante empenho e boa vontade dos responsáveis pelo Castelão, e da equipe que trabalhou no jogo, mas podem ter visto algumas falhas, resultado da pressa para realizar a inauguração.

Além da falta de informações para os torcedores, havia muitos setores empoeirados dentro da arena, banheiros sem papel higiênico e instalações elétricas sem interruptores. Do lado externo, resto de material de obra no caminho dos torcedores.

Muitos reclamaram da falta de informações do lado externo sobre por onde deveriam entrar na arena - faltaram orientadores e placas indicativas. Os assentos das arquibancadas não estavam numerados e torcedores de Ceará e Fortaleza ficaram em setores distintos, separados por cordão de isolamento feito por três dezenas de policiais armados. Dentro do estádio as informações também eram confusas,

Nas cercanias do Castelão houve briga entre torcedores de Ceará e Fortaleza, durante revista da PM em um ônibus com 50 pessoas. Uma bomba foi arremessada contra uma viatura da polícia e um carro de uma emissora de TV foi apedrejado.

Para evitar confusão no fim da festa, a PM determinou que os torcedores do Fortaleza que ficaram para assistir Ceará x Bahia só poderiam deixar o estádios, junto com os baianos, 40 minutos após o fim do jogo.

E um torcedor do Sport acabou preso por dano ao patrimônio público após quebrar uma cadeira nas arquibancadas.

Público. Ontem o Castelão não lotou. Dos 55 mil ingressos colocados à venda, 40 mil foram vendidos de acordo com o governador Cid Gomes, mas havia claros em todos nos setores.

Chegar ao estádio foi fácil. Apesar do trânsito lento em alguns momentos, não houve congestionamentos. Valcke destacou esse aspecto. "O acesso foi fácil, mas eu tenho batedores e isso ajuda.' Em seguida, disse que mais do que as arenas, "o importante são as obras para o acesso aos estádios''. Nesse aspecto, ainda há muito por fazer em Fortaleza.