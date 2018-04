A britânica Jessica Ennis, supermulher do heptatlo Jessica Ennis tem apenas 23 anos, 1,65 m de altura e pesa 57 kg. Mas é dela o título de "supermulher" do atletismo. Ontem, a britânica conquistou, em Berlim, o mais difícil ouro das provas femininas: o do heptatlo. Jessica liderou a disputa do começo ao fim. No encerramento das sete provas, somou 6.731 pontos. Uma disputa dura, em que as provas são divididas em dois dias. No primeiro, ocorrem os 100 m com barreiras, salto em altura, arremesso do peso e 200 m rasos. No dia seguinte, a competição termina com o salto em distância, arremesso do dardo e 800 m rasos. "Sempre sonhei com este momento, em ser campeã do mundo", disse a atleta. "Ser a líder do torneio no Mundial desde a primeira prova e depois vencer é absolutamente brilhante!", comemorou Jessica, que não participou da Olimpíada de Pequim por causa de três fraturas por estresse no pé direito. A alemã Jennifer Oeser terminou na 2ª posição (6.493 pontos) e a polonesa Kamila Chudzik foi a 3ª (6.471). Atual campeã olímpica, Nataliya Dobrynska, da Ucrânia, ficou em4º . PESO FEMININO A neozelandesa Valerie Vili também mostrou que as mulheres estão cada vez mais longe do tal "sexo frágil" e ratificou seu domínio no arremesso do peso. Campeã olímpica em Pequim, conquistou o bicampeonato mundial com a marca de 20,44 m. Na outra final do dia, a russa Olga Kaniskina, também campeã olímpica, ficou com o ouro na marcha atlética de 20 km - finalizou a prova em 1h28min09, seguida pela irlandesa Olive Loughnane e a chinesa Hong Liu.