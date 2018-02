A campeã do triatlo é uma brasileira A campeã do Troféu Brasil de Triatlhon é a brasileira Ana Cristina Boccanera e não a argentina Maria Soledad, como chegou a ser divulgado pela organização do evento, domingo. Soledad venceu a quinta e última etapa da competição, em Santos, mas somou no total 517,75 pontos diante de 522 da brasileira, a verdadeira campeã.