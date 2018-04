A carreira Nome: Martina Hingis Nascimento: 30/9/1980 Local: Kosice, na Eslováquia. Reside em Hürden, na Suíça, desde a infância. É naturalizada suíça Altura: 1,70 m Peso: 59 kg Profissional desde: 1994 Como jogava: Com as duas mãos. Não tinha tanta força, mas era extremamente técnica Títulos em Simples: 43, sendo 5 em Grand Slams (3 Abertos da Austrália, 1 Wimbledon e 1 Aberto dos Estados Unidos) Premiação: US$ 20.130,657