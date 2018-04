''''A CBF me fez mudar de idéia'''' Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) foi o sétimo senador a assinar o pedido de criação da CPI mista. Ontem, por telefone, ele explicou ao Estado por que mudou de posição. Por que retirou a assinatura? Sim, eu cheguei a assinar. Mas depois eu retirei. Eu fui procurado pela direção da Confederação Brasileira de Futebol, me disseram que isso iria trazer problemas para o Brasil como sede da Copa. Mas o Brasil já foi confirmado como sede da Copa de 2014. Olha, eu confesso que não me aprofundei muito na análise desse problema. Quem lhe procurou? Eu não sei bem o nome dele... mas é o representante da CBF lá em Brasília. Ele me procurou, disse que o Ricardo Teixeira estava preocupado com a possibilidade de essa CPI atrapalhar a imagem do Brasil. Eu fiquei sensibilizado. Houve alguma promessa para que Natal fosse sede da Copa caso o sr. retirasse sua assinatura? Não, não houve promessa nenhuma. Até porque a pessoa não teria condições de assumir um compromisso, uma promessa dessas. O sr. vai se empenhar para que Natal seja uma das sedes da Copa? Não estou em nenhuma frente parlamentar ligada ao esporte. Eu vou trabalhar se houver possibilidade, mas já tem gente cuidando disso. O sr. vai trabalhar para que outros parlamentares mudem de idéia? Não, não vou trabalhar nisso. Eu fui pego de surpresa, tanto no pedido para assinar quanto na hora de retirar a assinatura. Não me aprofundei no assunto.