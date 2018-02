A chama olímpica chega pela primeira vez ao Brasil Às 6h42 deste domingo, o avião Zeus pousou na base aérea do Galeão, no Rio, trazendo a tocha olímpica. É a primeira vez que a chama, um dos maiores símbolos das Olimpíadas, é trazida para a América do Sul. Durante todo o dia, 124 atletas e personalidades percorrerão a cidade do Rio de Janeiro conduzindo a chama. A partir das 9h, o público poderá acompanhar a corrida de revezamento, que começará com "rei do futebol", Pelé, passando a Chama para Márcio Santos, estudante da Fundação Gol de Letra, e terminará às 16h15 quando o tetracampeão mundial Zagallo entregá-la ao craque Ronaldo, do Real Madrid. A tocha, acesa em 25 de março, veio de Cidade do Cabo África do Sul. Amanhã, embarca para a Cidade do México. Durante a volta ao mundo em 35 dias, a chama olímpica percorrerá 33 cidades de 26 países dos cinco continentes.