A chance de desbancar o Dallas Cowboys

E, para "roubar" o título do Cowboys, que nada pode fazer a não ser assistir, as equipes contam com elencos não muito badalados, e que se baseiam em seus quarterbacks: Aaron Rodgers e Ben Roethlisberger.

Rodgers, que teve de acabar com o estigma de substituir o ídolo do Packers, Brett Favre, liderou o time nos playoffs, e tem sido o MVP (jogador mais valioso) até o momento, com 846 jardas e 8 touchdowns. Já "Big Ben" foi suspenso por quatro jogos - acusado de assédio sexual - e teve de dar a volta por cima durante a temporada, apesar da animosidade da opinião pública. Com dois títulos de Super Bowl, o quarterback do Steelers pode, com o 3.º, juntar-se a Tom Brady, Troy Aikman e Terry Bradshaw. O lendário John Montana é o recordista, com 4.

