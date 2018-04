A conspiração Agora que Raikkonen já tomou todas as vodcas que o título lhe deu direito, Hamilton já ganhou até rua com seu nome em Stevanage, sua cidade natal, e Alonso não consegue parar de rir desde a bandeirada de Interlagos, vamos à tal teoria da conspiração que recebo todos os dias e cada vez de uma pessoa diferente. O que dizer de argumentos tão malucos e, ao mesmo tempo, tão bem pensados? Pra quem não conhece a teoria, se bem que eu acho impossível alguém não ter, pelo menos, um amigo que aposte nela, vamos aos pontos, apenas os principais. Tudo se baseia na hipótese de um acordo costurado por Bernie Ecclestone, no qual Ron Dennis entregaria o título de pilotos este ano, para não ver sua equipe proibida de disputar o campeonato de 2008. Isso teria acontecido em setembro um dia antes do julgamento do caso de espionagem em Paris. Na seqüência, Ecclestone teria conseguido convencer os membros da FIA, que não tinham conhecimento do acordo, a votar pela punição da McLaren no campeonato de construtores, mas absolvendo os pilotos. Assim, estaria garantido um final emocionante pelo menos para o público, desacostumado com as disputas equilibradas durante o período de domínio de Schumacher. Mas, calma aí. O pior vem agora. Hamilton sabia do acordo, o que explica ele não ter ficado tão triste com a perda do título. Alonso não poderia saber de nada porque, bravo como estava com Ron Dennis, ele botaria a boca no mundo. Para evitar que o espanhol ganhasse o título, a McLaren tinha planos de emergência para ser posto em prática durante uma das duas corridas finais. Como era muito difícil Hamilton não marcar os pontos necessários em duas corridas, foi preciso criar situações de erros que acabaram sendo grosseiros. E, para tirar qualquer dúvida, a McLaren ainda mudou a estratégia de dois para três pit stops de Hamilton na corrida do Brasil, acabando com qualquer possibilidade de "ganhar sem querer". O "happy end" da peça de ficção foi extraordinário. Alonso feliz da vida; Raikkonen, um pouco menos, mas até sorrindo; Massa aborrecido. Os três sem saber da maracutaia. Hamilton, conformado. Ron Dennis, recompensado. Mas... e na Ferrari, quem sabia de tudo ? Entre as muitas versões que ouvi, escolho a do leitor Adriano Gorgate, até porque, em se tratando de escândalos, o nome Gorgate ajuda. No desfecho dele, apenas Jean Todt e Luca di Montezemolo tinham conhecimento. Portanto, assim como caiu no colo de Raikkonen, poderia ter sido no de Massa. De onde se conclui que o pé gelado de Kimi nos tempos de McLaren não era bem de Kimi. Claro que eu não vejo o menor fundamento em toda essa trama cinematográfica. Mas uma coisa é certa. Quando todo mundo no autódromo de Spa aguardava a decisão do tribunal que se reunia em Paris, eu fiquei muito tempo conversando com pessoas importantes no staff da Ferrari e, para eles, era líquido e certo que a única punição aceitável era a eliminação pura e simples da McLaren dos campeonatos de 2007 e 2008. Nada menos do que isso seria admitido. E, no final, não foi o que aconteceu. Mas coincidências acontecem o tempo todo. Por exemplo, no sábado do GP do Brasil, quando anoitecia em Interlagos, eu tinha acabado de gravar o JN quando encontrei o diretor de prova Carlos Montagner, e o palpite dele era Kimi Raikkonen campeão. Nem por isso Montagner tinha conhecimento da grande conspiração.