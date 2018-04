A copa dos meninos

Com nomes que vão de Paulo Roberto Falcão a Neymar, a lista de grandes jogadores revelados pela Copinha é utilizada para avalizar uma virtude esfolada ao longo do tempo. A modernidade não serve como justificativa para explicar o inchaço de um torneio idealizado pelo professor Fábio Lazzari no fim dos anos 1960.

Essa conversa não combina com a realidade. Não é a competição que revela jogadores, é a oportunidade oferecida a eles, resultado de uma série de fatores, um encontro combinado com o torcedor no recesso do futebol profissional. A chave do sucesso era a vitrine bem arrumada.

Inicialmente mantida pela Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo, foi parar nas mãos da Federação Paulista de Futebol. Hoje, o gigantismo do evento serve para agradar a algumas prefeituras e matar a sede de poder dos cartolas, mas não favorece a filtragem das novas gerações do futebol brasileiro.

A megalomania dos campeonatos estaduais corrói a Copa São Paulo. O encaixe no calendário era perfeito. Enquanto os times profissionais treinavam para o reinício de suas atividades, os clubes apresentavam a próxima geração aos torcedores.

O torneio dos meninos servia de espera para a temporada do futebol. Havia interesse das torcidas e boa cobertura dos meios de comunicação. O avanço dos estaduais sobre o período destinado à Copinha fez surgir mais um absurdo do calendário brasileiro.

Quando chegar às quartas de final, seguramente com um nível técnico superior, depois de 180 jogos e deixar 96 clubes para trás, o torneio coincidirá com o início do Paulistão, que de Paulistão só tem o nome. É inacreditável que os gênios do marketing permitam que um evento concorra com o outro, justamente no momento em que a disputa se torna muito mais atraente. Os patrocinadores não se incomodam com isso?

Diante dessa aberração, o excesso de participantes é um problema menor, contornável, mesmo com o critério técnico escanteado. E as distorções estão em todos os lugares. Na sexta-feira, a torcida do São Paulo pedia contratações para o time principal enquanto os meninos enfrentavam os japoneses do Kashiwa Reysol, na Arena Barueri.

Os são-paulinos não estavam lá para ver o produto da divisão de base, do ótimo e badalado Centro de Treinamento de Cotia. Nada disso, danem-se os meninos, o negócio é comprar, é investir em jogadores prontos, de quem teve paciência, competência ou a sorte de formá-los. Qual a função da base, então?

Esse é outro aspecto do problema. São raros os clubes com bons trabalhos na formação de jogadores. É preciso ter especialistas, dentro e fora do campo, para lidar com a garotada. A missão é tão delicada e complexa que antes de contratar um treinador deveriam pensar em trazer um assistente social.

Alguém deve estar ao lado desses meninos para explicar que o sonho pode ou não se tornar realidade. Depois de anos e anos dedicados ao futebol, a maioria será reprovada, chegará à fase adulta degustando cada letra do fracasso, e sem rumo na vida. Muitos continuarão tentando até serem convencidos pelo tempo.

Um clube de futebol tem missão social importante, o que torna a Copa São Paulo ainda mais especial. Trata-se de uma grande oportunidade para discutir todos esses aspectos relacionados ao desenvolvimento de jogadores e de cidadãos que fracassarão no futebol.