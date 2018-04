A decisão da vaga ficou para o Camp Nou

O primeiro clássico entre Real Madrid e Barcelona pelas semifinais da Copa do Rei terminou empatado por 1 a 1 no Santiago Bernabéu. No jogo de volta, dia 27 no Camp Nou, o Barça se classificará com um empate sem gols. Um novo 1 a 1 levará a partida para a prorrogação e, se for preciso, para os pênaltis. A outra semifinal começa hoje com o confronto entre Atlético e Sevilla em Madri.

Com uma defesa improvisada (o volante Essien jogou na lateral-direita e Arbeloa passou para a esquerda) e diante de todas as estrelas do rival, o Real optou por começar o jogo marcando no ataque. Era uma tentativa de manter os craques longe de sua área o maior tempo possível.

A estratégia funcionou por dez minutos, mas jogar assim não é o estilo do time dirigido por José Mourinho, que prefere marcar em seu campo e sair nos contragolpes. E logo o ímpeto de pressionar a saída de bola esmoreceu, o que permitiu ao Barça impor seu toque de bola.

As três jogadas mais perigosas da primeira etapa foram da equipe visitante: um chute para fora de Jordi Alba depois de ter recebido um passe primoroso de Iniesta, uma falta cobrada no travessão por Xavi e um chute de Xavi que o zagueiro francês Varane salvou em cima da linha.

O Real escapou de levar o gol antes do intervalo, mas levou logo no começo do segundo tempo. Messi pegou uma sobra na entrada da área e tocou para Fábregas entrar livre e bater cruzado no canto direito de Diego López - que fez a sua estreia.

Perdendo em casa, o Real Madrid não teve alternativa a não ser se lançar ao ataque. O time oferecia espaços para o Barça contra-atacar e se arriscava a sofrer o segundo gol, e na frente só colocava o rival em apuros nas bolas paradas ou em cruzamentos altos.

Prêmio e castigo. O Barcelona só não aumentou o placar por dois motivos: Fábregas e Pedro perderam gols feitos e Varane teve uma atuação soberba, fazendo cortes precisos e impedindo o craque Messi (que teve uma atuação abaixo de seu nível habitual) de ficar em condição de finalizar.

O castigo para a falta de contundência do Barça veio aos 35 minutos, e foi também um prêmio para Varane.

Ele cabeceou para o chão uma bola cruzada da direita pelo alemão Özil e empatou a partida.

Nos minutos finais cada time teve uma grande chance para chegar ao gol da vitória - Cristiano Ronaldo para o Real Madrid e Jordi Alba para o Barcelona.