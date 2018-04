A dor e o título

Foi outra vitória do clube, e não apenas do time que aprendeu a trabalhar coletivamente. Aí está mais uma obra construída com os ensinamentos aprendidos desde a queda para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, em 2007.

Depois do furacão Carlos Amarilla, a questão principal no lado corintiano era como os jogadores reagiriam, poucos dias após a partida contra o Boca. Estariam ainda mais motivados ou abalados emocionalmente?

O resultado foi mais uma resposta de um grupo maduro, comandado pelo mais importante treinador da história corintiana, ainda sem um craque, mas com o sistema de jogo muito bem definido. E coeso na distribuição das tarefas individuais e coletivas.

Do outro lado, depois de 22 jogos na competição, um abatido Muricy Ramalho empurrava para o gramado mais dúvidas do que certezas. Conseguiria Neymar dar conta do Corinthians praticamente sozinho? Como se comportariam André e Felipe Anderson?

Em plena decisão do Campeonato Paulista, o Santos corria atrás de um caminho. Conhecido por formar times pragmáticos e funcionais, o treinador ainda movimentava peças no seu tabuleiro em busca de soluções.

Depois da vantagem obtida na partida do Pacaembu, no primeiro tempo da Vila Belmiro o Corinthians trabalhou para manter a posse de bola no campo ofensivo, distanciando o Santos do gol de Cássio.

O time de Muricy apresentou muita dificuldade para criar situações de gol. O futebol santista ficou restrito às jogadas ensaiadas, mas não encontrou um finalizador. O gol de Cícero, completando lance de bola parada, resumiu o time.

As opções para o confronto final do Paulistão eram poucas e óbvias. Conceitualmente, foi o confronto da equipe do maior atacante brasileiro da atualidade contra o jogo coletivo sem craques, com tempos bem distintos.

O primeiro foi nitidamente corintiano, equilibrado. O segundo começou com o Santos mostrando volume de jogo, mas com pouca presença na área, correndo. O destaque desse período foi Neymar, e com toda a pressão de uma transferência internacional na cabeça de um garoto de apenas 21 anos. Como bem definiu Muricy, o Santos jogou no limite de suas possibilidades.

Na segunda etapa, mesmo com Neymar em seus melhores 30 minutos dos últimos tempos, a organização defensiva corintiana, agora acrescida pelo excelente futebol do zagueiro Gil, levou vantagem.

Fora do estádio, a final foi mais uma demonstração de como anda a gestão do futebol brasileiro. O conflito entre torcedores santistas e a polícia transformou os arredores da Vila Belmiro numa guerra. O problema é que não existem responsáveis. É dramático, pois é assim que funciona.

Mas é possível mudar. Não custa observar o exemplo de quem já resolveu situações parecidas. Os ingleses criaram a maior liga de futebol do planeta depois da tragédia no Estádio Hillsborough. Durante a partida entre Liverpool e Nottingham Forest, 96 torcedores morreram pisoteados e mais de 700 ficaram feridos. Foi o basta para o futebol receber a devida importância das autoridades e o torcedor ser tratado com dignidade. Ou com a força da lei.

Hillsborough conduziu os ingleses para o futuro. Convenceu o governo a tratar o futebol como assunto de estado. Hoje as coisas funcionam muito bem por lá. E nós, quando vamos nos mexer por aqui?

Depois da final, está aberta a temporada de negócios e de especulações. Santos e Corinthians devem perder e ganhar jogadores. A diferença é que, no momento, o time de Tite desfruta de um equilíbrio jamais visto no Parque São Jorge.