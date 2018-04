A emoção de Thiago ao nadar com Phelps Bem mais calmo depois de ter se classificado para as semifinais dos 200m medley, nesta quarta-feira, Thiago Pereira falou da emoção de nadar a sua série eliminatória ao lado da estrela da natação norte-americana, Michael Phelps, que já conquistou três medalhas de ouro e duas de bronze em Atenas. ?Fiquei um pouco nervoso porque foi a primeira vez que nadei ao lado dele, mas já estava mais tranqüilo do que na minha estréia. É até bom nadar ao seu lado, pois ele é uma referência?, disse Thiago, que terminou em 5º lugar na classificação geral das eliminatórias de hoje com o tempo de 2m01s12. Sobre o que aconteceu após a sua estréia no dia 14, nos 400m medley, quando passou mal?, Thiago pediu desculpas. ?Me senti mal e vomitei quatro vezes. Acho que isso aconteceu porque foi a minha primeira prova, a primeiera caída na água nos Jogos. No dia seguinte, eu já estava pensando só nos 200m?, disse o nadador que ficou apenas em 17º lugar nas eliminatórias daquela prova. Ainda nesta quarta-feira, às 20h38 (14h38 de Brasília), Thiago nadará a semifinal dos 200m medley. O húngaro Laszlo Cseh ficou em primeiro no geral, com 1min59s50, seguido pelo americano Michael Phelps (2min00s01) e por George Bovell, de Trinidad e Tobago (2min00s65).