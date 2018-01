A grande final da Stock Car

Marcos é líder desde a metade da temporada e está 32 pontos à frente de Cacá. Com a contagem de pontos em dobro na corrida de amanhã, a vitória vale 48. Portanto, considerando-se que Cacá vença a prova, Marcos só precisaria de um 13.º lugar. Mesmo assim, a equipe Voxx prefere trabalhar com a necessidade de um 12.º, por conta de uma eventual mudança no resultado da penúltima corrida em Curitiba (há dois casos em julgamento), o que faria a diferença cair. A média de pontuação de Cacá nas rodadas duplas é 21 pontos, com um máximo de 27, que ele conseguiu duas vezes. Portanto, mesmo que ele tivesse participado de todas, a liderança continuaria sendo de Marquinhos, embora com uma vantagem mais apertada do que os atuais 32 pontos. Também na pontuação média, a temporada de Gomes foi melhor - média de 27, sendo que em duas etapas consecutivas ele chegou a marcar 34 pontos em cada rodada dupla.

Isso deixa claro que a temporada dele foi melhor que a de Cacá. Mas no automobilismo os resultados dependem não apenas do piloto, mas de todos os componentes do carro, mais o trabalho da equipe no reabastecimento e troca de pneus. Tudo isso sem contar a tensão de uma corrida decisiva como esta, que é maior para um piloto que nunca conquistou o título. Marquinhos está vivendo esta situação de entrar na corrida decisiva como franco favorito pela primeira vez. Para Cacá, esta é apenas mais uma decisão, a nona dele na Stock Car. Nas outras oito, ele venceu cinco e perdeu três. Para Marquinhos, só existiu uma chance de título, em 2008, quando chegou à corrida final um ponto atrás de Ricardo Mauricio, mas o carro quebrou e um 13.º lugar garantiu o título a Ricardo.

Outra curiosidade é que naquela época o engenheiro de Marquinhos era Andreas Mattheis, hoje trabalhando com Cacá. E o engenheiro de Ricardo Mauricio era William Lube, hoje com Marquinhos. Interlagos é a pista em que Gomes conquistou quatro de suas 11 vitórias na Stock. Mas é também a pista em que todos se sentem em casa. Cacá, o terceiro maior vencedor da Stock (33), já ganhou seis vezes em São Paulo.

Brasileiro na Red Bull. A contratação do mineiro Sergio Sette Camara para disputar o campeonato europeu de F-3 do ano que vem pela Red Bull teve grande repercussão em Interlagos. Como novo integrante do programa de desenvolvimento de pilotos da Red Bull, ele assinou um contrato de cinco anos, e a ideia da marca é levá-lo até a Fórmula-1, onde ela conta com duas equipes. O convite partiu de Helmuth Marko, o chefe desse programa de jovens pilotos, depois de observar atentamente os resultados de Sergio no seu ano de estreia no automobilismo internacional, quando conquistou três pódios, incluindo o do Masters de Zandvoort.

Helmuth Marko é um observador detalhista, que analisa cada piloto levando em conta o ritmo de corrida, atitude decisiva nas ultrapassagens, o potencial do carro e até a desenvoltura do piloto em entrevistas. No caso de Sette Camara, pesou muito o fato de ter enfrentado pilotos bem mais experientes. Foi nas mesmas condições que Marko tirou o holandês Max Verstappen também da F-3 levando-o diretamente para a Fórmula-1 com apenas 17 anos, a mesma idade atual do brasileiro. Este programa de pilotos da Red Bull já levou para a F-1 o tetracampeão Sebastian Vettel, os pilotos Daniel Ricciardo e Danill Kvyat, além da dupla da Toro Rosso, Max Verstappen e Carlos Sainz Junior.