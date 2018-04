A grande virada de Ricardo Gomes

Na 11ª rodada, um mês atrás, o São Paulo foi derrotado pelo Atlético por 2 a 1, no Mineirão. Com apenas duas vitórias até aquele momento e com um novo treinador, o placar mantinha o time numa posição incomum para um tricampeão brasileiro. O 15º. lugar, com apenas duas vitórias, apresentava ao torcedor são-paulino uma equipe sem poder de reação, abatida. No centro da discussão estava o sistema de jogo escolhido por Ricardo Gomes, o 4-4-2, e a ausência de Rogério Ceni. Naquele momento, mais do que a mudança do posicionamento tático, havia a necessidade de profunda reformulação no comportamento dos jogadores, gente acostumada à vida boa proporcionada pela estrutura do clube, a títulos e a superações, como atestava o Brasileiro de 2008. Ontem, o gol de Hugo, aos 48 do segundo tempo, contra o Sport, mostrou que desde a última derrota no campeonato muita coisa mudou no Morumbi. Depois de perder Miranda e Renato Silva expulsos, dois de seus três zagueiros, e sofrer o gol de empate, o São Paulo torcia apenas para o jogo terminar. Não parecia haver alternativa melhor para encerrar a pressão do lanterna da tabela. Até que Júnior César retomou a bola no campo defensivo e partiu em diagonal, da esquerda para a direita, a caminho do gol, confiante, exausto e veloz. Um cruzamento perfeito atingiu a cabeça de Hugo e definiu a vitória. Lance espetacular numa partida onde cabem muitos reparos ao comportamento da equipe. Depois de um bom primeiro tempo, aceitou a pressão do Sport, balançou mas não caiu. Nesses momentos, entretanto, a esperança premia o jogador que não desiste. "É resultado para ser campeão", definiu um exultante André Dias, depois de observar o placar, com dois companheiros de zaga expulsos. Quem não gosta de um jogo técnico, bem disputado? São essas vitórias, entretanto, obtidas com garra, com a última gota de suor, que sustentam um time vencedor. Nenhum outro concorrente ganhou 22 dos últimos 24 pontos disputados. Com 92% de aproveitamento nesse período de invencibilidade, o momento do São Paulo já preocupa a concorrência. Pelo poder de reação e pelo currículo. Nesta boa fase, Ricardo Gomes voltou a utilizar o sistema 3-5-2, que pode ter contribuído com mais confiança, é verdade, mas nada é capaz de superar o empenho individual dos jogadores, o desejo de vencer os obstáculos de uma competição longa. O encerramento do primeiro turno serve como referência, mas ainda não garante nada. No ano passado, com Muricy no comando, o São Paulo encerrou a primeira fase na quarta posição e assumiu a liderança apenas na 33ª. rodada. Agora, a ''virada'' na tabela acontece no momento mais difícil da temporada. Ponto para Ricardo Gomes, que mesmo sem tempo para treinar a equipe como se deve, conseguiu recolocá-la na disputa pelo título, junto com o Internacional e o Palmeiras. Daqui a três rodadas começa a terceira e decisiva fase do torneio. O fechamento da janela de contratações coincide com o período mais light da competição, com 16 jogos em três meses para quem conseguiu se livrar da Sul-Americana. Será possível jogar, treinar e recuperar jogadores com uma partida por semana. Inter e São Paulo são candidatos ao título. Com duas partidas a menos, o time de Tite pode terminar o turno na ponta. Há muito pela frente e novos jogadores poderão ser contratados. Ou vendidos. Depende da ambição de cada um.