A incrível lição de vida de Armstrong Aos 31 anos, o norte-americano Lance Armstrong acaba de conquistar pela quarta vez consecutiva a prova mais importante do ciclismo mundial: a Volta da França ? que tem mais de três mil quilômetros de percurso divididos em 20 etapas. Mas antes de chegar ao status de melhor ciclista do mundo, Armstrong venceu um câncer nos testículos que o atingiu em 1996. Um ano depois, contrariando os prognósticos médicos, o atleta conseguiu sua primeira vitória na competição francesa. Leia mais no Jornal da Tarde