A Libertadores fica mais perto

O Palmeiras ficou mais próximo da vaga na Taça Libertadores de 2008, ao vencer o Fluminense, por 1 a 0, ontem à noite, no Palestra Itália. A equipe alcançou os 58 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas perde no saldo de gols (5 a 4), e por isso fica na quarta colocação, um ponto à frente do Cruzeiro e um atrás do vice-líder Santos. Nas duas últimas rodadas, diante do Internacional (fora) e Atlético-MG (casa), o time do técnico Caio Jr. só depende dele para ficar com a vaga na competição continental. "O Fluminense não podia ter mais motivação que a gente. E nós corremos muito e merecemos a vitória", disse Edmundo. O primeiro tempo teve dois momentos distintos. Enquanto não choveu, o domínio foi do Fluminense. No contra-ataque, conseguiu assustar Diego Cavalieri. O goleiro do Palmeiras, inclusive, foi protagonista de um lance curioso aos 9 minutos. Na tentativa de sair jogando, chutou em cima de Soares e a bola quase entrou. O mesmo Soares quase abriu o placar dois minutos depois. Lançado, o atacante, livre, chutou para fora. O Palmeiras não pôde contar com o meia chileno Valdivia - o STJD não concedeu o efeito suspensivo para o meia poder atuar. Com isso, faltou qualidade técnica para sair da marcação adversária na sua saída de bola. A equipe foi obrigada a alçar bolas na área carioca. Edmundo, que voltou ao time após mais de dois meses afastado por causa de uma fratura, teve duas oportunidades, mas chegou atrasado. Aos 25 minutos, uma forte chuva passou a castigar o gramado do Palestra Itália. Aí o Palmeiras passou a ter as melhores chances. Fabinho fez pênalti em Deyvid, que o juiz não assinalou. Leandro fez boa jogada pela esquerda, mas ninguém seguiu seu ritmo. Caio acertou uma bomba, mas Fernando Henrique desviou. O goleiro do Fluminense ainda impediu o gol de Deyvid. Aos 35, não teve jeito. Fabinho bobeou e perdeu a bola na entrada da área carioca. Edmundo rolou para Rodrigão, que bateu cruzado. Fabinho, no desespero, ainda tocou na bola: 1 a 0, Palmeiras. "Temos de segurar o avanço dos laterais deles para ampliar a vantagem", disse Edmundo, no intervalo. MUITAS POÇAS A disputa no segundo tempo foi prejudicada pela grande quantidade de poças no gramado por causa da forte chuva. A iniciativa ficou com o Fluminense, que não teve em Thiago Neves o armador de outros jogos. O meia, que assinou contrato com os dois clubes para 2008, sentiu a pressão e pouco jogou. O Palmeiras se fechou e só foi exigir trabalho do goleiro Fernando Henrique aos 37 minutos, com uma cobrança de falta de Edmundo.