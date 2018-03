A mais dolorida derrota

Nenhum coração tricolor saiu incólume da partida de ontem. Mas apenas os torcedores cariocas puderam extravasar a tensão dos 90 minutos de um jogo dramático. O atacante Washington foi implacável e impôs ao São Paulo, que saiu com a vantagem no confronto - venceu no Morumbi por 1 a 0 -, a queda no último minuto de jogo: o placar de 3 a 1 garantiu o Fluminense, pela primeira vez na história, na semifinal da Taça Libertadores. O São Paulo deixa a competição, pela segunda vez consecutiva, perdendo para um compatriota. O time de Muricy Ramalho não conseguiu superar o Grêmio, no ano passado, pelas oitavas-de-final. As lágrimas de Washington, que no fim do jogo chorou diante de 70 mil testemunhas, mostraram o sofrimento do time carioca para conseguir a classificação. O gol da redenção saiu apenas aos 46 minutos do segundo tempo. Enquanto isso, os são-paulinos, atônitos, não conseguiram entender o que havia acontecido em uma fração de segundos. O gol de cabeça do atacante fez a vaga escorrer pelas mãos do time paulista. De classificado a eliminado em um piscar de olhos - certamente, o torcedor são-paulino não achou que tivesse visto a bola entrar no cantinho superior direito de Rogério Ceni, sem chance de defesa para o goleiro. No fim, o investimento do time carioca mostrou mais resultado - desde que ganhou a Copa do Brasil, no meio do ano passado, apostou tudo na Libertadores. Contratou Washington, Dodô, Conca. Manteve Thiago Neves. Fez a melhor campanha da primeira fase da competição. Já o São Paulo chegou às quartas-de-final com um futebol claudicante. Tanto que a firme atuação na partida do Morumbi foi exaltada como a melhor do ano. Passou por problemas extra-campo, com Adriano, Fábio Santos e Carlos Alberto. Só o atacante conseguiu mostrar que merecia crédito. Ontem, no Maracanã, São Paulo e Fluminense trocaram os papéis durante o jogo inúmeras vezes. A firmeza mostrada pelo time são-paulino no Morumbi não se repetiu e os cariocas mandaram no início do duelo. Washington - que ainda não sabia, mas seria o nome do partida - fez seu primeiro gol, após jejum de oito partidas. Mas o São Paulo melhorou, o Fluminense se segurava. No segundo tempo, com Joílson e Aloísio, os paulistas cresceram no jogo e chegaram ao empate, com Adriano, em seu provável último ato com a camisa tricolor. Nem deu tempo de comemorar, já que Dodô colocou o time carioca novamente em vantagem, em falha de Rogério Ceni. A derrota dava a vaga para o São Paulo, uma comemoração que poderia vir mesmo com um resultado adverso. Mas Washington acabou com qualquer esperança são-paulina. O Fluminense ainda não sabe qual será o adversário na semifinal. Tudo dependerá dos resultados de hoje e da nacionalidade dos outros semifinalistas. No Morumbi, o processo de remontagem da equipe pode ser acelerado. Adriano e Fábio Santos não ficam para o segundo semestre. E, assim como em 2007, Muricy Ramalho pode ser escolhido como o culpado da eliminação.