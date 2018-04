A melhor do mundo deixa o Santos e sai de férias

SANTOS - Pentacampeã do prêmio Fifa de melhor do mundo, Marta encerrou sua segunda passagem pelo Santos neste sábado, em amistoso contra a seleção da Coreia do Norte, na reabertura da Vila Belmiro, fechada desde dezembro para a troca do gramado.

A mais ilustre Sereia da Vila não sente a partida em tom de despedida. "Eu prefiro encarar como um até logo", diz a atleta de 24 anos, que ainda não sabe onde jogará a partir de domingo.

"Está em aberta a minha ida para os Estados Unidos e a possível ida para a Suécia também... Não tem nada concreto", disse. "Estou tranquila sabe por quê? Porque em 2010 eu não tive praticamente férias, então, estou mais focada nas férias que vou ter agora. Vou pegar umas duas semanas, no máximo três semanas de férias, porque todo mundo merece."

Na atual passagem pelo Santos, Marta disputou apenas cinco jogos, marcou quatro gols e se sagrou campeã do Torneio Internacional Interclubes. Em 2009, ela ficou de agosto a dezembro no clube, disputou 15 partidas, marcou 28 gols e ajudou o Santos na conquista da Copa do Brasil e da Libertadores da América.

O próximo encontro de Marta com o público brasileiro deve ser no Mundial da Alemanha, em junho. Mas com a camisa da seleção.