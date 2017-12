A nova aventura de Beto Pandiani Beto Pandiani e o sul-africano Duncan Ross têm jantar especial marcado para a primeira quinzena de fevereiro. O cardápio ? fusili com molho ao sugo, acompanhado de um suculento filé Bourbougne, ao ponto (graças a uma embalagem capaz de se aquecer) ? é o de menos: os dois estarão em um catamarã, em meio ao mar aberto, no Estreito de Drake a caminho do Círculo Polar Sul, na Antártica. Leia mais no Jornal da Tarde